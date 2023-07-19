كاتب صحفي: انسحاب القوات الأفريقية من الصومال خوفا من انتشار الإرهاب

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن تجربة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في سبتمبر 2021، تلقي بظلالها على المشهد الصومالي، بعد انسحاب القوى الإفريقية من الصومال.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية" ، أنه بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان، زحفت طالبان للسلطة واستولت داعش على المعارضة.

ونوه بأن المخاوف الآن بشأن المشهد الصومالي هو تكرر سيناريو مماثل، فمنذ يناير 1991 تشهد الصومال انهيارا للدولة المركزية، وعاشت بين حركات، مثل المحاكم الإسلامية وحركة الشباب، وحركات انفصالية، وغزو إثيوبي لبضع سنوات.

وذكر أن الصومال كان بوابة دخول القاعدة للقارة الإفريقية، فإن أي اضطراب يحدث في الصومال يؤثر على الأمن القومي الإفريقي بالكامل، وبالتالي انسحاب القوات الإفريقية من الصومال ينطوي على مخاوف من انتشار الإرهاب.



