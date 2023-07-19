تحذير.. طبيب يكشف عن أسباب انتشار مرض الربو في الصيف

من اكثر الامراض الشائعة والمزمنة والتي تؤثر سلبا على الإنسان ونشاطه وحيويته، وله نظام محدد في علاجه هو مرض الربو.



وكشف الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وامراض النوم ان من الامراض التي يجب الإهتمام بعلاجها او البروتوكول العلاجي الخاص بها هو مرض الربو لأنه يصيب الشعب الهوائية.



وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة ان الاصابة بمرض الربو تنتج عندما تتعرض الشعب الهوائية للأدخنة او بعض المحفزات التي تؤدي الي ضيق الشعب الهوائية وآلام في الصدر وصعوبة في التنفس والسعال المستمر والذي يحدث نتيجة لضيق مجرى التنفس او الشعب الهوائية.

واوضح د.الطراونة انه على الرغم من تشابه الاعراض بين الامراض التنفسية الا ان الربو مرتبط بشكل اساسي بوجود المحفزات، فعلى سبيل المثال اذا تعرض مريض الربو للأدخنه والغبار تظهر الاعراض عليه بشكل مباشر.



واشار الدكتور محمد حسن الطراونة ان هناك ما يسمى الربو المهني وهو نوع من الربو يكون مرتبط بالعاملين المعرضين للأتربة والغبار مثل مهندسي البناء وعمال البناء وكذلك العاملين في المحاجر والمصانع، لافتا الي ان الاصابة بالربو يمكن ان تكون موروثه من بعض الاقارب ومن الممكن ان يكون المريض مصاب بحساسية الصدر والتي تتحول الي الاصابة بالربو فيما بعد او عند اهمالها.



وشدد الدكتور محمد الطراونة على اهمية الالتزام بالبرتكول العلاجي لمريض الربو، فيجب تجنب تعرضه لتلك المحفزات السالفة الذكر، مع تواجد البخاخ المخصص للمريض معه دائما، فإذا تعرض المريض للنوبة الربوية يقوم بأخذ البخاخ على الفور كنوع من التهدئة المؤقتة حتى يستطيع الذهاب للطبيب المختص.