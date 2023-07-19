انطلاق مبادرة الكشف عن أمراض الثدي لسيدات الوادى الجديد

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، ان الحملة القومية للكشف المبكر عن أمراض الثدي ستنطلق غدًا الخميس بمستشفى الداخلة العام من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجرافي التي تتواجد بالمستشفى اعتبارًا من ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٣ وحتى ٢٧ /٧ /٢٠٢٣، موجهًا الشكر والتقدير لجهود التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لأهالي المحافظة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان له اليوم، أن الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة جاهزة على أعلى مستوى لتقديم خدمة طبية متميزة للسيدات في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لدعم "صحة المرأة.