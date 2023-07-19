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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 13 حالة تعد بمساحة 564 م2 ضمن المرحلة الثالثة بالبحيرة

إزالة حالات التعدى
إزالة حالات التعدى بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

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ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 3 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 عن تنفيذ 13 قرار إزالة على مساحة 564 مترا مربعا عبارة عن إزالة 3 حالات تعد بمساحة 362 م2 بشبراخيت و5 حالات تعد بمساحة 137 م 2 بكوم حماده بالإضافة إلى 5 حالات تعد بمساحة 65 م 2 بأبو المطامير.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

البحيرة اراضي املاك الدولة إزالة 13 حالة تعدي إزالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات نائب محافظ البحيرة

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