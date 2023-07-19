أشرف سنجر: الصومال لا يستطيع تحمل المسؤولية الأمنية بعد خروج القوات الأفريقية

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن الصومال ليس لديه قوة كافية لتحمل المسؤولية الأمنية بعد خروج القوات الأفريقية من الصومال، وهذا هو التحدي الأخطر الذي يواجهه الصومال كما واجهته أفغانستان من قبل.

وأضاف سنجر خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا ليست صاحبة القرار في المشكلة الصومالية، حيث انتهت مهمة الجيش الأمريكي في الصومال في التسعينيات، لكن الصوماليين أنفسهم هم أصحاب القرار في المستقبل.

ولفت إلى أن النزاعات بين الصوماليين هي التي تفتح الباب أمام حركة الشباب الإرهابية لتزداد قوتها، بخاصة مع قدرتها الكبيرة والسريعة على الحشد، مثل حركة طالبان في أفغانستان.

دعم عسكري

وأوضح سنجر أن قوات حفظ السلام الأفريقية تعرضت في يونيو الماضي لهجوم أدي إلى مقتل أكثر من 60 جنديا، لافتا إلى أن هذه القوات كانت تحتاج لدعم عسكري لتتمكن من تأمين المطارات والموانئ، لكن المخاوف من انسحابها هو انتشار الإرهاب، حتى مع رغبة السلطات المحلية في الصومال بانسحاب هذه القوات.