جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

شهدت استاد القاهرة المستضيف لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الدوري الممتاز ، هتافات نارية من قبل جماهير المارد الأحمر لـ إمام عاشور المنضم حديثا للفريق .



وأعلن الأهلي رسميا أمس ، ضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات مقبلة قادما من نادي ميتلاند الدنماركي .



وهتفت جماهير الأهلي بقوة إلى إمام عاشور ورحبت به بعد أن بات لاعبا داخل صفوف الأهلي .

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى ، عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تجمع الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخرى