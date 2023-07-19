حصيلة مروعة للحرب.. 10 آلاف جندي أوكراني بلا أرجل

أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني فقدوا أطرافهم في الحرب.

وأوضحت "نيوزويك”، نقلا عن مصادر، أن "عدد الجنود الجرحى الذين ينتظرون ساقا اصطناعية أو ساقين يزيد عن 10 آلاف جندي".

وأكدت أن الجمعية الخيرية الأمريكية “كايند ديدز” تقوم بتمويل شراء الأطراف الاصطناعية للجنود الأوكرانيين منذ أكتوبر 2022.

وقال رئيس الفرع الأوكراني للمنظمة، ألكسندر روبتسوف، إن المنظمة غير قادرة على تغطية الطلب الكبير، وقائمة الانتظار طويلة جدا.

من جانبه، قال إريك كرامر، أحد قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية، الذي يدرب الجيش الأوكراني في كييف، إن خسائر القوات الأوكرانية في الجبهة مرعبة.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال كرامر، إن “خسائر الجيش الأوكراني علي الجبهة مرعبة.. لكن سيتعين عليهم التعافي من تلقاء أنفسهم، لأنه سيكون هناك دعم أقل من الغرب”.

وأضاف كرامر: "هناك العديد من الضحايا... أعرف بعض الرجال الذين يعملون في مركز استقبال الجرحى. لا أريد قول الأرقام، لكنهم يرون ضحايا أكثر بثلاث مرات مما كانوا عليه قبل بضعة أشهر.. هذا أمر مرعب للغاية".

وأوضح أنه “لا يعتقد أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الوقوف بشكل كامل على أقدامهم، ولكن على أي حال سيتعين عليهم القيام بذلك بمفردهم، لأن الدعم من الغرب سيصبح أقل”.