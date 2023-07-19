رسميا.. إيران تتسلم مبادرة عمانية لإحياء الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إنه تسلم مبادرة من سلطنة عُمان حول عودة أطراف الاتفاق النووي لتعهداتهم.

وجاء ذلك بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن وجود محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط بوساطة عُمانية، بهدف إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

وقال أمير عبد اللهيان، إن إيران لا ترغب في اتفاق مؤقت أو جزئي مع واشنطن، بل تطالب بإزالة كافة العقوبات المفروضة على طهران والتحقق من ذلك قبل أن تعود للالتزام بالاتفاق.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن أمير عبد اللهيان قوله: “تسلمت من سلطنة عُمان مبادرة حول كيفية عودة جميع أطراف الاتفاق النووي لتعهداتهم، وأشكر سلطنة عُمان على جهودها”.

وأكد، أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة، وأنه يجب أن تزيل كافة العقوبات المفروضة على طهران وأن يتحقق من ذلك قبل أن تعود إيران للالتزام بالاتفاق.