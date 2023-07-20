لم ننس تاريخكم الأسود .. أمريكا اللاتينية ترفع راية العصيان في وجه أوروبا وأوكرانيا أكبر الخاسرين والصين تنتصر

أفسد الماضي الاستعماري لأوروبا قمتها مع زعماء أمريكا اللاتينية، ورفعت الدول اللاتينية لافتة لخصت آليات تحديد سياسات تلك الدول مع أوروبا كتب بها "لم ننس تاريخكم الأسود"، في إشارة إلى التاريخ الاستعماري الطويل لإمبراطوريات أوروبا للعديد من دول تلك القارة، وكافة قارات العالم، وذلك على الرغم من الخطاب الذي سبق القمة، وكافح قادة الاتحاد الأوروبي لإقناع جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بإدانة الحرب الروسية بوضوح.

وعادت أشباح التاريخ الاستعماري لتطارد قادة أوروبا وأمريكا اللاتينية في قمتهم في بروكسل، حيث كانت أربعمائة عام من الحكم الاستعماري الأوروبي والاستغلال الاقتصادي والعبودية في طليعة الأذهان بالنسبة للضيوف، وبالنسبة للمضيفين، كانت حرب روسيا على أوكرانيا هنا والآن، لذلك كان الاختلاف في وجهات النظر عميقاً لدرجة أن الجانبين كافحا لمواءمة تفكيرهما في قمتهما الأولى منذ ثماني سنوات - خاصة للعثور على كلمات لإدانة حرب العدوان الروسية في بيانهما الختامي.

اجتماع محبط

ووفقا للأجواء التي رصدتها صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد جعل ذلك الاجتماع الذي استمر يومين محبطًا لجميع المعنيين - ولكن بشكل خاص لزعماء أحدث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أوروبا الشرقية، والذين لديهم ذكرياتهم المريرة عن الحكم الإمبريالي السوفيتي والعدوان الروسي، وقال رئيس وزراء لاتفيا كريشانيس كاريش عن الصراع في أوكرانيا منذ 16 شهرًا: "إنها في الواقع حرب استعمار"، وذلك في إشارة إلى أن هناك مستعمر سابق ، روسيا ، ومستعمرة سابقة، أوكرانيا.

وعلى الرغم من خطاب ما قبل القمة الذي يسلط الضوء على القيم المشتركة للقارتين، كافح قادة الاتحاد الأوروبي لإقناع مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) - التي تضم حلفاء تقليديين لموسكو مثل نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا - لإدانة الحرب الروسية بوضوح، ولكن الواقع كان محبطا للأخر، حيث نجد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - ضيف منتظم في بروكسل - لم تتم دعوته هذه المرة، وأدى الخلاف حول الصياغة في إعلانهما المشترك إلى تأخير انتهاء الاجتماع لساعات حيث سعى القادة إلى سد الثغرات، وفي النهاية، خالفت نيكاراغوا فقط.

فيما حاول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إرضاء ضيوفه، وذلك عندما قال: "لا أحد ينوي إلقاء محاضرة على أحد، فهذه ليست الطريقة التي يعمل بها ، لدينا الكثير من الاحترام لتلك البلدان ، للتقاليد ، والثقافة ، والفكرة هي دائمًا الانخراط في روح الاحترام المتبادل."

أربعمائة سنة من الاستعمار

إسبانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، تضع أعينها على أمريكا اللاتينية وتحب التأكيد على الروابط الثقافية واللغوية الوثيقة بين الاثنين، ولكن هذه الروابط تعود إلى إسبانيا - وأوروبا - الماضي الاستعماري، وتذكر الصحيفة الأمريكية، أن المملكة الإسبانية استعمرت جزءًا كبيرًا من أمريكا اللاتينية بدءًا من عام 1493، وعلى مدى الأربعمائة عام التالية، اكتسبت ثروة هائلة من خلال استغلال أراضيها وشعبها، كما نقلت تجارة الرقيق الأوروبية بالقوة ملايين الأفارقة للعبودية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

بينما كان القادة الأوروبيون يأملون في تخفيف التوترات الجيوسياسية ، جاء نظرائهم في أمريكا اللاتينية إلى طاولة المفاوضات برسالة واضحة: تحديد العلاقات اليوم يعني معالجة وتصحيح مظالم الماضي - خاصة وأن الاتحاد الأوروبي ينظر مرة أخرى إلى المنطقة الغنية بالموارد، ولكن هذه المرة عبر سلطات وسياسات مختلفة ولكن الأهداف كما هي، والسعى للاستفادة من تلك الثروات هو المحرك الأساسي لزعماء القارة العجوز.

التعويضات الاقتصادية هو السبيل للمستقبل

وفي توضيح للحل أمام دول أوروبا لتخرج من هذا المأزق، دعا رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين - وهي دولة جزرية صغيرة ترأس المجموعة المكونة من 33 دولة - إلى محادثات حول التعويضات الاقتصادية للاستعمار والاستعباد، وقال رالف غونسالفيس لمجموعة صغيرة من الصحفيين أمس الثلاثاء: "الموارد من تجارة الرقيق ومن العبودية ساعدت في تأجيج الثورة الصناعية التي أرست الأساس لكثير من الثروة داخل أوروبا الغربية".

وكان هذا الحديث متفق عليه بين العديد من دول الكريبي، وذلك كان جزءًا من خطة متكاملة تهدف لإصلاح الموروثات التاريخية للتخلف الناتج عن الإبادة الجماعية المحلية واستعباد الأجساد الأفريقية، وهو الحديث الذي قاله في توقيت مدروس، حيث كان يوم الاثنين، وقبل ساعات من انطلاق القمة مع الدول الأوروبية.

التوترات التجارية

وبالفعل عكست المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الـ"ميركوسور"، والتي تضم أربعة من الاقتصادات الكبرى في أمريكا اللاتينية، التوترات الأوسع حول ما يعنيه حقًا أن تبدأ أوروبا من جديد في علاقة متساوية، وإلى جانب الإشارة السريعة إلى صفقة ميركوسور في البيان الختامي، ظلت المحادثات مع البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي على الهامش على الرغم من الآمال السابقة في أن القمة يمكن أن تضخ طاقة جديدة في المفاوضات بشأن إبرام صفقة تجارية.

ولكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت بعد القمة، إن طموحنا هو أن نختتم مفاوضات تلك الاتفاقيات في موعد أقصاه نهاية هذا العام، فلدى الصناعة والمجتمع المدني تفسيرات مختلفة اختلافًا جوهريًا حول مقدار - أو مدى قلة - الصفقة التي ستساعد في وضع البلدان على قدم المساواة مع شركائها الأوروبيين، وبالنسبة للشركات ، يجب أن تتم الصفقة لضمان بقاء المنطقة على الخريطة السياسية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

جنون الموارد وقصص التاريخ

واكتسب إبرام صفقة ميركوسور أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والذي يعتمد على المنطقة الغنية بالموارد لتشغيل توربينات الرياح والمركبات الكهربائية التي يحتاجها لتلبية أهدافه المناخية، فالبرازيل هي أكبر مصدر للمواد الخام الاستراتيجية إلى الاتحاد الأوروبي من حيث الحجم، في حين أن "مثلث الليثيوم" الممتد من تشيلي والأرجنتين وبوليفيا يستضيف حوالي نصف احتياطيات الليثيوم في العالم، لذلك فعلى هامش القمة، وقعت بروكسل وتشيلي مذكرة تفاهم جديدة بشأن المواد الخام.

وتوضح الصحيفة الأمريكية، أن دول أمريكا اللاتينية بين تلك الرغبات، وبين استعمار الماضي، فشهية الاتحاد الأوروبي الجديدة لتلك المعادن والمعادن تبرز تلك الذكريات المظلمة للغزاة الإسبان الذين شرعوا في السيطرة على أجزاء كبيرة من أمريكا الجنوبية - باسم الله ، والمجد ، وليس آخراً ، الذهب ، مما أدى إلى حدوث طفرة اقتصادية في الوطن أثناء التجريد أمريكا اللاتينية من ثرواتها.

الصين الفائز الأكبر .. وأوروبا تضخ الأموال

في حين أعلنت فون دير لاين، أن بروكسل ستضخ أكثر من 45 مليار يورو في المنطقة من خلال برنامج البوابة العالمية - لمشاريع البنية التحتية التي، ستفيد أيضًا القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي - فإن أوروبا تأتي متأخرة إلى الحفلة في المنطقة التي وسعت فيها الصين بالفعل نفوذها، وشددت دول المنطقة على أن شراكات المواد الخام اليوم لا يمكن أن تستند إلى نموذج تقوم فيه البلدان الغنية بالموارد باستخراج الموارد القيمة - غالبًا في ظل ظروف بيئية وظروف عمل سيئة - فقط لشحنها إلى الخارج للمعالجة والتصنيع، مما يجعلها معتمدة على الواردات للمنتجات النهائية.

فيما قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز بعد القمة: "كانت هذه هي المرة الأولى التي أتيحت لنا فيها الفرصة لمناقشة مثل هذه المصطلحات الواضحة حول آلية من شأنها أن تبعدنا عن نهج أوروبا الاستخراجية في أمريكا اللاتينية، فقد استغرق الأمر خمسة قرون ، لكننا نجحنا في ذلك - أقول هذا النصف من باب الدعابة، لكننا نجحنا في النهاية".