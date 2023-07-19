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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات البريطانية تفجر مفاجأة مدوية بشأن الصفقة بين بوتين وقائد فاجنر

بريجوجين وبوتين
بريجوجين وبوتين

قال مدير المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، اليوم الأربعاء، إنه لم يكن أمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خيار سوى التوصل إلى اتفاق مع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين من أجل إنهاء تمرد لم يدم طويلا الشهر الماضي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال مور: “لم يقاتل حقا ضد بريجوجين، لقد أبرم صفقة لإنقاذ نفسه، باستخدام المساعي الحميدة لزعيم بيلاروس. لذلك حتى أنا لا أستطيع أن أرى داخل رأس بوتين”.

وأضاف: “إذا نظرت إلى سلوكيات بوتين في ذلك اليوم، بدأ بريجوجين على ما أعتقد، كخائن في وجبة الإفطار. تم العفو عنه عن طريق العشاء وبعد بضعة أيام، تمت دعوته لتناول الشاي. لذلك، هناك بعض الأشياء من الصعب محاولة تفسيرها”.

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وقال مدير المخابرات البريطانية، إن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، على قيد الحياة وحر منذ التمرد.

بوتين فاجنر بريجوجين

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