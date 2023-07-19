حزب مصر أكتوبر: استجابة السيسي بالعفو الرئاسي عن المحبوسين نجاح حقيقي للحوار الوطني

أشادت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وأكدت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القرار هو نجاح حقيقي للحوار الوطني، كما أنه دليل على جدية القيادة السياسية لطلبات ومخرجات هذا الحوار، مؤكدة أن الرئيس السيسي حريص على نجاح الحوار الوطني وإيجاد مساحات مشتركة بين كافة القوى السياسية.

وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلي أن القيادة السياسية حريصة علي تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة له، كما أن هناك حرصا كبيرا على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.

ووجهت الدكتورة دعاء زهران، الشكر إلي مجلس أمناء الحوار الوطني بعد اهتمامه بهذا الملف، ودعوته للرئيس السيسي بالعفو عنهم، كما وجهت الشكر إلي الرئيس السيسي على سرعة استجابته لهذه الدعوة.