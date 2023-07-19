برلماني: قرارات العفو الرئاسي أسعدت ملايين المصريين وحدث سياسي يستحق الاحتفاء

ثمن النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، الإفراج عن عدد ضخم من الشباب والنزلاء من جانب الرئيس السيسي بقرارات العفو الرئاسي وبمجرد التقدم بطلب العفو من جانب الحوار الوطني بساعات قليلة، ما يؤكد على الدور الكبير والجاد بالذي يلعبه الحوار الوطني وعلى انسانية الرئيس واهتمامه الشخصي بملف العفو.

ونوه الصيرفي فى تصريحات صحفية اليوم، إن قرارات العفو الرئاسي تناسب حالة الرضا العامة في المجتمع، والالتفاف حول القيادة السياسية والرغبة في انفتاح كامل على مختلف التيارات وبث السعادة والفرحة في نفوس أهاليهم وعائلاتهم. كما انها ليست الاولى طوال الفترة الماضية واصبحت حدث سياسي متكرر يفرح آلاف المصريين.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر، وأن قرارات العفو الرئاسي، تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين، وتأكيد علي حرص الرئيس علي مستقبل أبنائه مشيدا بقرار العفو الرئاسي عن 727 نزيلا بمناسبة ثورة 23 يوليو .

وشدد جابر الصيرفي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي، عن عدد من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ يؤكد حرص القيادة السياسية، على توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني ومواصلة العفو عن المئات ممن يستحقون هذه القرارات. كما أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه. قائلا: ان ملف الحوار الوطني من انجح الملفات طوال الفترة الأخيرة وبالخصوص في قضية العفو الرئاسي.

واختتم أن، العفو الرئاسي أسعد ملايين المصريين وهذا حدث سياسي يستحق الاحتفاء فعلا، فمصر في حالة استقرار وأمان والعفو تجسيد لهذه الحالة.