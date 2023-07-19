بطّلي كلام| أول تعليق من شاكوش على تصريحات زوجته بشأن خلاف شهر رمضان

علق المطرب حسن شاكوش علي تصريحات زوجته الأخيرة بشأن خلافاتهما الأخيرة.

ونشر شاكوش مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، قائلا :" أنه لا يحب أن يتحدث على أي فتاة أو سيدة كانت زوجته أو لا لأنه يعلم قيمة المرأة المصرية وحقوقها بالإضافة إلى أنه رجل صعيدي ومن منطقة شعبية ويعلم كيفية التحدث عن امرأة.

وأضاف حسن شاكوش أن عمله في مجال الفن معتمد على السمعة الجيدة، لذلك لا يستطيع أن يتحدث عن زوجته بأي شئ سيئ بل يكن لها كل الاحترام والتقدير، وأشار إلى أنه لم يكن سيتحدث بل وطالب من عائلته عدم الرد على الشتائم التي توجهت لهم من قبل الجمهور.

وتابع حسن شاكوش أنه يمتلك كرامة وشرف مثل المرأة المصرية لذلك يطلب منها التوقف عن الحديث عن حياتهما على الملأ، خاصة أنه تزوج لمدة 55 يوم فقط.

وقالت زوجة حسن شاكوش في لايف عبر حسابها على إنستجرام إنها فقدت ثواب في رمضان بسبب انها كانت ترضيه، ولكنها لم تكشف عن الاسباب وتكتمت عليها.