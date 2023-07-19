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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع مجموعة أبو غالى موتورز

صدى البلد

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع مجموعة أبو غالى موتورز بهدف تعظيم الشراكة بينهما.

جاء ذلك في إطار رعاية البنك للمجموعة والتي تعد من أحد أكبر الشركات العاملة في مجال السيارات وحلول النقل في مصر.

أكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان الشراكة تهدف الى تقديم خدمات ومزايا حصرية صُممت خصيصًا لتلبية تطلعات واحتياجات عملاء البنك الأهلي المصري )البلاتينوم، البلاتينوم بلس، البلاتينومايليت)، بالإضافة الى خدمات مصرفية لعملاء مجموعة ابو غالي موتورز،حيث سيتم تقديم تجربة فريدة لأول مرة لهم من البنك ترتبط بالخدمات المقدمة من مجموعة أبو غالي موتورز من خلال تقديم عروض حصرية ومزايا عديدة طوال العام علىجميع منتجات وخدمات مجموعة ابو غالي موتورز وفقا وكل شريحة من العملاء.

واشار أبو الفتوح الى انه من خلال هذه الشراكة سيوفر البنك الأهلي المصري مجموعة من المدفوعات الالكترونية المختلفة لمجموعة ابو غالي موتوز من خلال نقاط البيع الالكترونية او خدمة التحصيل الالكتروني e commerce او Tap on phone لدى مراكز الصيانة او معارض البيع وكذلك لدى خدمات التنقل التي ستوفرها المجموعة بهدف تقليل تداول الكاش والاعتماد على بطاقات الدفع الالكترونية في التعاملات اليومية.

ومن جانبه أكد ماهر أبو غالي رئيس مجلس اداره مجموعه ابو غالي موتورز ان الشراكة مع البنك الأهلي المصري تهدف الى تعزيز اوجه التعاون في مختلف المجالات وتقديم تجربه مميزة للعملاء تعتبر الأفضل في السوق المصري في مجالintegrated mobility solutions،بالإضافة الى ما يقدمه البنك الاهلي المصري من خدمات مميزةوحصرية لعملاء ابو غالي موتورز بكافة الأنشطة المصرفية خاصة وان تلك الشراكة تخدم عملاء البنك والمجموعة معا بشكل يعكس اهتمام مجموعه أبو غالي موتورز بعملائها منذ عام ١٩٨٠ وحتى اليوم.

 وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن حاملي بطاقات البنك الأهلي المصري سيتمكنون من التمتع بالعروض الحصرية على خدمات التنقل التي توفرها مجموعة أبو غالي موتورز (SIXT، London Cab) على مدار العام بالإضافة الي تقسيط رسوم الصيانة وقطع الغيار على فتره 12 شهر بدون فوائد بالإضافة الى خدمات ومزايا أخرى وذلك بهدف الحفاظ علي سيارات العملاء بتوفير حلول دفع آجلة بدون رسوم إدارية او فوائد.

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