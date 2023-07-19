عصام خليل: السيسي استخدم روح الأب والإنسان خلال قرار العفو الرئاسي

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن بعض المحبوسين، منهم باتريك زكي ومحمد الباقي، تأتي لسرعة الإستجابة لما تم التوصل إليه خلال جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استخدم روح الأب والإنسان خلال قرار العفو الرئاسي

وقال عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن قرار العفو الرئاسي، له بعد سياسى وإنسانى، ما يؤكد على كلام الرئيس السيسى بأن كل ما توافقون عليه وترفعونه لى سأوافق عليه.

يتم تنفيذه.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحوار الوطني ليس تمثيلية، ويوما بعد يوم يثبت أن ما يتم الإتفاق عليه يتم تنفيذه.