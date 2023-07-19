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أخبار البلد

تعاون بين "إيتيدا"و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" لتعزيز مناخ ريادة الأعمال ونمو الابتكار الرقمي

صدى البلد

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وثيقة مشروع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز نمو ونضج مناخ ريادة الأعمال والإبداع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية.

وقع وثيقة المشروع أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

وقال فراكاسيتي إن المشروع الجديد والذي تبلغ مدته خمس سنوات سيساهم في زيادة التمويلات ورعاية الإبداع التكنولوجي في مصر وتوفير فرص جديدة للنمو والتطور.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية يمثل بدء مرحلة جديدة لتعزيز مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. كما أوضح فراكاسيتي أن إطلاق مشروع التعاون الجديد بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، سيساهم في سد الطلب وتسريع عمليات التحول الرقمي في مصر، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير مضاعف على تحقيق أهداف التنمية متمثلة في تحسن وازدهار الوضع الاقتصادي، والتخفيف من التغيرات المناخية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضاف أن مصر لديها إمكانات وطاقات غير مستغلة فيما يتعلق بالمهارات والمواهب وما تستطيع أن تقدمه من أفكار مبتكرة من شأنها أن تعزز نمو قطاع الإبداع وريادة الأعمال التكنولوجي في مصر، الأمر الذي تعكسه قيمة مناخ الشركات الناشئة في مصر والتي تقدر بحوالي 8.3 مليار دولار.

وكانت شركة الأبحاث وسياسات الإبداع Startup Genome قامت بتقييم العائد الاقتصادي لبيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر من خلال تقييم الشركات الناشئة علاوة على قيمة صفقات التخارج، حيث قُدرت بحوالي 8.3 مليار دولار خلال الفترة من النصف الثاني من 2020 وحتى نهاية 2022.

وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إن المشروع يهدف إلى الحفاظ على ريادة مصر في قطاع ريادة الأعمال والابتكار الرقمي والسعي نحو تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

وأضاف: "هدفنا هو تعزيز بيئة الأعمال المصرية لتشجيع الابتكار وتمكين رواد الأعمال بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، ولذا نؤمن بأن هذه الشراكة ستُسرع من إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الشركات الناشئة المصرية المزدهر بالفعل، فضلًا عن خلق فرص للتنمية المستدامة ورسم مستقبل قائم على الابتكار وريادة الأعمال للجميع."

ويهدف مشروع "نُضج مناخ ريادة الاعمال القائمة على الابتكار في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها" إلى تحفيز نمو ونجاح رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، حيث يركز المشروع الجديد على بناء بيئة مرنة وموثوقة ومواكبة للتطورات، بهدف تعزيز الابتكار وتسهيل الوصول إلى تدفقات التمويل للشركات الناشئة والمبتكرين، وكذلك إنشاء شبكات للمبتكرين والموجهين من أصحاب الخبرة في المراحل المختلفة من تطوير الشركات الناشئة.

جدير بالذكر أن مشروع التعاون السابق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والذي انتهى عام 2021، نتج عنه خلق 31 ألف فرصة عمل وتدريب وتطوير مهارات 1550 رائد أعمال، ودعم 1800 شركة ناشئة في مصر.

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