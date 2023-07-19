تفاصيل أحدث إصدار لسندات توريق بالقطاع العقارى.. تفاصيل

أعلنت شركة «بالم هيلز للتعمير»، اليوم الأربعاء، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة EFG Hermes، نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه.

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 49.61 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 137.02 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS).

وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 285.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وأعرب طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب للشركة ، عن سعادته بالشراكة مجدّدًا مع EFG Hermes من خلال الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة نمو شركة «بالم هيلز».

وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادر التمويل، فضلًا عن التأكيد على التزام الشركة بتعزيز النمو داخل قطاع التطوير العقاري في مصر. مشيرا الى استفادة شركته من فرص التمويل الاستراتيجي في ترسيخ مكانة الشركة السوقية وتعزيز محفظة مشروعاتها.