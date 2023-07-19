ضمور في العضلات| وزير الرياضة يتكفّل بعلاج علاء أحمد بطل رفع الأثقال

استجاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبرنامج مصر جديدة وأعلن تكفل وزارة الشباب والرياضة بعلاج علاء أحمد بطل رفع الأثقال المصاب بضمور في العضلات والذي شارك في مداخلة هاتفية بحلقة البرنامج المذاعة مساء الاحد الماضي.

وتقدم صبحي خلال مكالمة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع عبر قناة etc مساء اليوم الاربعاء بالشكر للاعلام وفريق اعداد البرنامج الذي يسلط الضوء على حالة البطل علاء احمد، مؤكدا ان الادارات المختصة وعلى رأسها الدكتور مجدي فؤاد زكريا استاذ المخ والاعصاب بجامعة عين شمس تواصلت مع بطل رفع الاثقال وستقوم بكل ما يلزم لعلاج حالته



واشار وزير الشباب والرياضية انه تم التنسيق الداخلي بين الادارات والتواصل مع الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ كل ما يلزم لعلاج بطل رفع الاثقال، منوها الي ان الدولة تمتلك الامكانيات والرعاية لمساعدته لاسيما بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة والصحة والتعليم العالي الذين يعمل بهم عدد من الاساتذه المتخصصين.



وأكد أن الوزارة سبق وان تكفلت بعلاج عدد من الرياضيين في السابق وهو دور الوزارة وتتبع كافة المشاكل التي تخص الرياضيين.



وجه وزير الشباب والرياضة كلمة للرياضين قائلا مع تقدم العمر فجميعنا معرضين للمرض ولكن دولتكم معاكم في اي وقت.



واكد ان ووزارة الشباب تبحث مع الخبراء توفير تأمين صحي للرياضيين، حيث تواصلت الوزارة مع هيئة سوق المال المشرفة على شركات التأمين، لتوفير مشروع تأمين صحي جيد.

