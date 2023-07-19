جامعة جنوب الوادي تعلق على رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى لكلية الطب

فسر الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ارتفاع نسب الرسوب بالفرقة الاولى لطلاب كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، قائلا: استقبلنا عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الخريجين من مدارس عرف عنها بالغش الجماعي، وكان الحد الادني للقبول بكلية طب جنوب الوادي هذا العام كان 92.6، بينما كان القبول بكلية طب جامعة سوهاج 94%.



وقارن رئيس جامعة جنوب الوادي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع عبر فضائية etc مساء اليوم الاربعاء: بين العام الماضي والحالي، قائلا: تقدم للكلية هذا العام 512 طالب نجح 146 طالب بنسبة 28% ، بينما العام الماضي تقدم 484 طالب، نجح 404 طالب، ورسب 80 طالب بنسبة 83%.



واوضح أن الجامعة دائما وابدا تقدم عملية تعليمية وامتحانية منضبطة فضلا عن حصول الكلية على الاعتماد والجودة من هئية ضمان الجودة للتعليم العالي من اول مرة، وبالتالي فمستوى الكلية معروف جيدا ومستوى الاساتذة والطلاب معروف حيث تستقبل المستشفى الجامعي 350 الف مواطن، ولكن المتغير الوحيد هو مستوى الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية هذا العام .





واضاف كلية طب جنوب الوادي تغطي محافظات جنوب الصعيد، وقد شهدت الثانوية العامة العام الماضي ظاهرة حجب بعض النتائج لبعض المدارس نتيجة للغش الجماعي فيها، واخيرا تم توزيعهم على الكليات فنسبة كبيرة من الطلاب وفقا لدرجاتهم التحقوا بكلية طب جنوب الوادي، فنسبة كبيرة من الطلاب الراسبين دول من المدارس التي عرف عنها مدراس الغش الجماعي، لافتا الي ان نتيجة الفصل الدراسي الاول نجح 165 طالب ، بينما رسب 340 طالب، وان بعضهم لا يجيد الانجليزية قراءة وكتابة.



واشار الي ان نتيجة واقعية ومن حق اي طالب ان يتظلم عليها وفقا لنظم قانون تنظيم الجامعات والائحة التنفيذية، ومع ذلك لم يتقدم الينا الا عدد قليل جدا، مما يدل على ان الطلاب عارفين مستواهم، منوها الي ان كل مايثار حاليا في وسائل الاعلام او مواقع السوشيال ميديا هي محاولة من الطلاب للضغط على الجامعة للتراجع عن هذه النتائج او النظر لتعديل اوضاع هؤلاء الطلاب، الا ان الجامعة لن تتأثر ولن تسمح بها لان هؤلاء الخريجين بيتعاملوا مع صحة المواطنين، فلا مجال للتراخي او التراجع ولن يتم الضغط عليها.