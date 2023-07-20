هشام عناني: قرار العفو الرئاسي منح مزيدا من الثقة للحوار الوطني

أكد هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أنه نتابع عن كثب اجتماعات لجنة العفو الرئاسي خاصة بعد وعود بالافراج عن مجموعة من المحبوسين والنشاط الذي يتم على مدار الساعة لسرعة الإفراجات.

وقال هشام العناني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الإجتماعات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تدل على صدق الوعد الذي قطعته بمتابعة هذا الملف الهام.

الحوار الوطني.

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن خروج مجمعة من المحبوسين تأتي لاعطاء مزيد من الثقة للحوار، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع مخرجات الحوار الوطني، ويعمل على تنفيذ ما يتم التوصل إليه مما يعطي ثقة كبيرة للمواطن المصري تجاه الحوار الوطني.