لـ هدف كبير | إسرائيل توقع اتفاقية مهمة مع أمريكا

وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اليوم الأربعاء، اتفاقية لتبادل المعلومات في مجال منع ومكافحة الجرائم الخطيرة، وهي آخر اتفاقية ثنائية مطلوبة لإدخال إسرائيل في برنامج إعفاء التأشيرات الأمريكي.

ويسمح برنامج إعفاء التأشيرات لمواطني الدول المشاركة بالسفر إلى الولايات المتحدة 90 يومًا دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقًا، مما يوفر الوقت والمال والجهد.

وتسعى إسرائيل منذ سنوات للانضمام إلى هذا البرنامج، لكن الولايات المتحدة كانت تعبر عن قلقها من قيود الدخول التي تفرضها إسرائيل على المواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني أو عربي.

ووقع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، بحضور وزيرة الداخلية آية شاكد، اتفاقية منع ومكافحة الجرائم الخطيرة مع نائب رئيس بعثة السفارة الأمريكية في إسرائيل جوناثان شرير.

تسمح هذه الاتفاقية للولايات المتحدة وإسرائيل بتبادل البيانات الحيوية والشخصية في سبيل منع ومكافحة الجرائم الخطيرة والأنشطة الإرهابية، حسب موقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.