القصة الكاملة لمعركة بوتين مع المحكمة الجنائية الدولية على أراضي جواهنسبرج .. والقارة السمراء الفائز الأكبر

على مدار الشهور الماضية، استمر الجدل حول حضور الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى جنوب إفريقيا في أغسطس القادم لحضور قمة دول بريكس، وذلك في ظل خضوع جوهانسبرج لقوانين المحكمة الجنائية الدولية، والتي بصددها أصبحت ملزمة بالقبض على بوتين فور وصوله إلى أراضيها، وفق مذكرة رسمية صادرة بحقه، في المقابل، كانت تصر موسكو على حضور بوتين للقمة لكسر الهيمنة الغربية على العالم، وصارت معركة طاحنة على أراضي القارة السمراء.

ومع إعلان جوهانسبرج اليوم عن عدم حضور بوتين للقمة، كانت هناك تفاصيل كثيرة لتلك المعركة خلف الكواليس، أدت في النهاية لهذا القرار، بالتوافق بين جنوب إفريقيا وروسيا على عدم حضور الرئيس الروسي، ولكن هناك عوامل كثيرة ساهمت في هذا التوافق، وكذلك كانت هناك مؤشرات وتحليلات كبيرة لتلك المعركة وتفاصيلها، وهنا نرصد الكواليس بالكامل.

الجدل ينتهي

منهية بذلك تكهنات متواصلة منذ أشهر، قالت رئاسة جنوب أفريقيا الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة دول بريكس التي ستعقد في هذا البلد اغسطس، ويُجنّب هذا الإعلان بريتوريا معضلة شائكة، في الوقت الذي تترأس فيه مجموعة دول بريكس (جنوب أفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا) وبينما رفضت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، ودُعي بوتين إلى قمة الدول النامية الخمس، المقرر عقدها من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ، ولكن الرئيس الروسي كان قد استُهدف في بداية مارس بمذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ غزو أوكرانيا، وهي اتهامات ترفضها موسكو بالكامل.

مع ذلك، من المفترض نظريا أن تقوم جنوب أفريقيا باعتقال بوتين في حال دخل أراضيها، بصفتها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأوضح فنسنت ماغوينيا الناطق باسم الرئيس سيريل رامابوزا في بيان "بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس فلاديمير بوتين من روسيا الاتحادية القمة لكن روسيا الاتحادية ستتمثل بوزير خارجيتها سيرغي لافروف"، وقال ماغوينيا إنّه تمّ اتخاذ هذا القرار بعد "عدد من المشاورات" التي أجراها رامابوزا في الأشهر الأخيرة، وكان آخرها "الليلة الماضية".

توقيفه إعلان حرب .. هكذا تم الرد على المعارضة

ويبدوا أن الدافع الأساسي لقرار عدم حضور بوتين لجنوب إفريقيا، هو الجدل الداخلي بجنوب إفريقيا حول القضية، وهذا ما كشفته العديد من التقارير الواردة من جوهانسبرج، حيث قال رامابوزا في وثائق نُشرت الثلاثاء في خضم نقاش وطني بشأن هذه المسألة إن توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمثابة "إعلان حرب" على روسيا وسيهدد "أمن وسلام ونظام الدولة" في جنوب أفريقيا.

وكانت القضية قد اتخذت منعطفا قانونيا داخل جنوب إفريقيا، حيث طلب التحالف الديمقراطي، الذي يعد الحزب المعارض الرئيسي في جنوب أفريقيا، من المحاكم إجبار الحكومة على ضمان اعتقال بوتين وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا وطأت قدماه البلاد، وفي مقابلة مع وسيلة إعلام محلية نُشرت مؤخرا، قال نائب رئيس جنوب أفريقيا بول ماشاتيلي إن حكومته تسعى إلى إقناع فلاديمير بوتين بعدم المجيء إلى القمة.

وفي إفادة خطية، وصف رامابوزا طلب حزب التحالف الديمقراطي بأنه "غير مسؤول"، وكتب: "لقد أعلنت روسيا بوضوح أن أي اعتقال لرئيسها الحالي سيكون بمثابة إعلان حرب، ولن يكون منسجماً مع دستورنا المخاطرة بتوريط البلاد في حرب مع روسيا"، معتبراً أن من واجبه حماية البلاد.

التلويح بإعادة النظر بعضوية المحكمة

وفي محاولة للضغط على المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت جنوب أفريقيا، إعادة النظر في عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتأمين زيارة بوتين، للبلاد، وذلك في ظل إلزام المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا باعتقاله وتسليمه بموجب قرار إدانة.

وقال حينها المستشار السياسي لرئيس جنوب أفريقيا والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فيكيل مبالولا، إن بلاده تعيد النظر بشأن سحب أو تعديل التزامها تجاه عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية وبعض المؤسسات الدولية، مؤكدا أن اللجنة الوطنية بالحزب تناقش الأمر، وذلك حسبما افادت به صحيفة «EWA eye witness news» المحلية، ولكن في النهاية تراجعت حكومة جوهانسبرج عن هذا القرار.

التوافق مع بوتين جاء بعد فشل الاستثناء

والتوافق الذي حدث بين جنوب إفريقيا وروسيا، جاء بعد فشل كافة محاولات الأخرى لتعطيل استثنائي لقرار المحكمة الدولية العليا، فوفقا لما نشرته الصحف المحلية بجوهانسبرج، فقد حاولت جنوب إفريقيا الحصول على استثناء من قوانين المحكمة الجنائية الدولية على أساس أن اعتقال بوتين قد يهدد "أمن وسلام ونظام الدولة"، على ما أوضح رامابوزا في هذا النص الموقّع في يونيو والذي قررت المحكمة نشره بعد أن كان سرياً، وباتت كافة تلك الجهود بالفشل.

وفي مقابلة أجراها مؤخراً مع وسائل إعلام محلية، قال نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيله إن حكومته حاولت إقناع فلاديمير بوتين بعدم الحضور، وذلك بعد فشل جهود الاستثناء، ورغم أن تلك المحاولات لم تنجح لفترة طويلة، مع إصرار بوتين كسر تلك القواعد، إلا أن الاستجابة جاءت لتجنب معكرة داخلية بين الحكومة والمعارضة بجنوب إفريقيا.

للأزمة مؤشرات كثيرة أبرزها لـ"أفريقيا" وجهة نظر

ولكن يبدوا أن الأزمة كانت كاشفة للعديد من التغيرات داخل القارة السمراء، وهذا ما يقوله الخبير الأميركي في العلاقات الدولية، ريتشارد وايتز، في تصريحاته لصحيفة سكاي نيوز، الأمريكية، إن موقف إفريقيا المحايد من الأزمة الأوكرانية فاجأ الغرب وذلك للنقاط التالية...