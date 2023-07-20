مصر والإمارات تبحثان التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

بحث الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات في جمهورية مصر العربية ، مع د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري سبل تعزيز التعاون المُشترك بين دولة الإمارات ومصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال لقاء بين الطرفين بالقاهرة أكد عاشور على قوة ومتانة العلاقات المُتميزة التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات على كافة المستويات لاسيما في مجال التعاون العلمي والثقافي والتعليمي، والتي تعد نموذجًا يُحتذى في العلاقات العربية والإقليمية،بحسب وكالة أنباء الإمارات للأنباء "وام".

وأشار إلى تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الإماراتيين الدارسين بالجامعات المصرية ، لافتًا إلى التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

من جانبه، أكد الشيخ الدكتور المعلا خلال اللقاء الذي حضرته إيمان الحوسني، الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات، على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات ما يعكس التفاهم بين الدولتين الشقيقتين، مشيدًا بالدور الريادي لمصر في مجال التعليم وحرص دولة الإمارات على التعاون معها في مجال التعليم العالي.