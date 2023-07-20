محمد عدلي : انتقالي من كبرى شركات الطيران كان مخاطرة ولكن أردت خوض التجربة

قال الدكتور محمد عدلي، خبير صناعة محركات الطائرات بألمانيا، إن انتقالي من كبرى شركات الطيران كان مخاطرة، مشيرا إلى أنه أردت خوض التجربة، والعمل على زيادة الخبرات التي اكتسبها.

وأضاف، محمد عدلي، خلال لقاء ببرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه خطط لحياته العملية دائما ومنذ طفولته أراد دراسة الطيران ، موضحًا أنه يعمل فى مجال صناعة ألياف الكربون منذ 13 عاما.

وأشار "خبير صناعة محركات الطائرات بألمانيا " إلى أن البحث العلمي عالميًا يعيش طفرة كبيرة بالنسبة لمجالات الصناعة، وهو ما ينعكس على الصناعة في العام.

العمل الذي قاموا به

وتابع محمد عدلي، أن أحمد زويل ومجدي يعقوب نموذج للنجاح في الخارج، وهو ما يعكس الجهد والعمل الذي قاموا به.