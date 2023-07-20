لعدم وجود أزمات طاقة وغذاء .. خبير صناعة طائرات : دول العالم بتحسد مصر.. فيديو

أكد الدكتور محمد عدلي، خبير صناعة محركات الطائرات بألمانيا، أن بعض المصريين شايفين نفسهم أقل من دول أخرى على الرغم من أن اللى بره بيحسدونا عن اللى احنا فيه، فالعالم الأن في الخارج يواجه أزمة في الطاقة وهو غير موجود في مصر، وأصبح العالم الأن يضع ضوابط لترشيد الطاقة.

وقال محمد عدلي، خلال لقاء له لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن السلع متوفرة في مصر، مؤكدا أنه عندما كنت موجودا في الخارج كان هناك أزمات في بعض السلع الإستراتيجية.

أصبحت مدينة متكاملة

وأشار "خبير صناعة محركات الطائات بألمانيا " إلى أنه أعمل على متابعة الطلبة المصريين من مختلف الجامعات، مطالبا إياهم بالاجتهاد خاصة بعد التخرج.