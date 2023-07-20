صندوق أبوظبي السيادي يوقع اتفاقات بـ 11.5 مليار دولار مع تركيا

قال صندوق أبوظبي السيادي (القابضة إيه.دي.كيو)، الأربعاء، إنه وقع مذكرتي تفاهم لضخ ما يصل إلى نحو 8.5 مليار دولار في صورة سندات لتمويل جهود إعادة الإعمار عقب زلزال ضرب تركيا في فبراير، وثلاثة مليارات دولار تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات التركية.

وقال الصندوق السيادي في بيان إن السندات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية التركية ستمول "جهود إعادة الإعمار الشاملة في جنوب ووسط تركيا".

وضرب زلزالان كبيران في شباط/ فبراير الماضي تركيا وسوريا فحصدا أرواح أكثر من 54 ألف شخص في البلدين وتسببا في أضرار تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف الصندوق أن الأموال ستركز على بناء وحدات سكنية للنازحين، ووقع أيضا مذكرة تفاهم مع بنك ائتمان الصادرات التركي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار للشركات التركية لتعزيز التجارة مع الإمارات والأسواق الأخرى.

وتأتي الاتفاقات تزامناً مع زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات ضمن جولة بدول الخليج في مسعى للحصول على استثمارات وتمويل، على أمل إنعاش الاقتصاد التركي الذي يعاني من ضعف الليرة وعجز كبير وتضخم مزمن.