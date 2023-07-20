وفاة الشاعر الغنائي أحمد شعير بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الخميس، الشاعر الغنائي أحمد شعير، بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، خبر وفاة الشاعر أحمد شعير، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، في منشورها عبر فيسبوك: «توفى الي رحمة الله الشاعر الكبير أحمد شعير عضو الجمعية.



ويتقدم مجلس الادارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لاسرته واصدقائه ومحبيه».



أعمال أحمد شعير

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل أحمد شعير، هي أغنية "شكى حكى" التي قدمها الفنان خالد عجاج في مطلع تسعينيات القرن الماضي.