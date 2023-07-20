تعليق مثير من كهربا بعد تتويج الأهلي بالدوري

حرص نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا على تهنئة النادي الأهلي، بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بـ بطولة دوري أبطال أفريقيا.

و كتب كهربا عبر انستجرام: لا شئ يشبهني ، مات الأربعون وأنتهت الرواية 🦁⚡️ الدوري فى الجزيرة 🦅☝️صحونى على 44 .

وتعادل الأهلي مع نظيره حرس الحدود 1-1، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الـ33.



وأحرز محمود كهربا هدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وأدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه.

وأنقذ حارس حرس الحدود مرماه من انفراد من بيرسى تاو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 6.



وألغى هدفاً لصالح الأهلي عن طريق محمد شريف بداعى التسلل بعد تدخل من الفار في الدقيقة 11.