عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتفاق السعودي يوضح أهمية التعاقد مع جيرارد وتطورات مفاوضات هندرسون

صدى البلد

أكد حسام الدين بدير ، مدير قطاع تطوير الأعمال بنادي الاتفاق السعودي ، أن التعاقد مع ستيفن جيرارد نجم ليفربول الأسبق ومدرب أستون فيلا الإنجليزي السابق خطوة مهمة لأنه يقدم إضافة مهمة للدوري السعودي.


وأشار بدير عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الاتفاق يبحث عن تطوير العمل في الدوري السعودي من خلال التعاقد مع مدرب عالمي بقيمة جيرارد بجانب نجوم كبار في الطريق لتدعيم الصفوف.


وعن التفاوض مع جوردان هندرسون قائد ليفربول ، قال بدير:" نعمل على جميع الملفات لتدعيم صفوف الاتفاق في المرحلة القادمة وستكون هناك أنباء سارة لجماهير الفريق".


وأكد أن هناك لجان لتقييم العمل الإداري والجانب الاقتصادي موضحاً أن هناك برنامج اسمه سفراء الحوكمة هدفه الرئيسي المراقبة على الأندية وعملها طوال الموسم.


وأوضح أن الأندية المصرية تحتاج للبدء في عملية التطوير الإداري مثلما وصلت الأندية السعودية مؤكداً أن تطبيق مبدأ الكفاءة المالية.

الدوري السعودي الاتفاق السعودي السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

ترشيحاتنا

ميكانيكي سيارات يشرع في قتل زوجته بسوهاج .. والسبب صادم

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 20-7-2023

شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية

أمريكا .. ارتفاع كبير في أرباح أسهم وول ستريت

برسالة مؤثرة .. أيمن أشرف يودع جمهور الأهلي

رسالة مؤثرة من مروان عطية لوالده الراحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تعرف على الأعراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

فيديو

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ