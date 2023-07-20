الاتفاق السعودي يوضح أهمية التعاقد مع جيرارد وتطورات مفاوضات هندرسون

أكد حسام الدين بدير ، مدير قطاع تطوير الأعمال بنادي الاتفاق السعودي ، أن التعاقد مع ستيفن جيرارد نجم ليفربول الأسبق ومدرب أستون فيلا الإنجليزي السابق خطوة مهمة لأنه يقدم إضافة مهمة للدوري السعودي.



وأشار بدير عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الاتفاق يبحث عن تطوير العمل في الدوري السعودي من خلال التعاقد مع مدرب عالمي بقيمة جيرارد بجانب نجوم كبار في الطريق لتدعيم الصفوف.



وعن التفاوض مع جوردان هندرسون قائد ليفربول ، قال بدير:" نعمل على جميع الملفات لتدعيم صفوف الاتفاق في المرحلة القادمة وستكون هناك أنباء سارة لجماهير الفريق".



وأكد أن هناك لجان لتقييم العمل الإداري والجانب الاقتصادي موضحاً أن هناك برنامج اسمه سفراء الحوكمة هدفه الرئيسي المراقبة على الأندية وعملها طوال الموسم.



وأوضح أن الأندية المصرية تحتاج للبدء في عملية التطوير الإداري مثلما وصلت الأندية السعودية مؤكداً أن تطبيق مبدأ الكفاءة المالية.