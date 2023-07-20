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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتحديث التعداد .. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يزور محطة الضبعة

صدى البلد

استقبل  الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على رأس وفد من قيادات الهيئة  بموقع المحطة النووية بالضبعة  اللواء/ خيرت محمد بركات - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك على رأس وفد من قيادات الجهاز.


وتأتي الزيارة في ضوء تقدم الأعمال بمشروع المحطة النووية بالضبعة والدور المحوري الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فيما يتعلق بالحصر السكاني بمنطقة الضبعة.


حيث قام الدكتور/ أمجد الوكيل باصطحاب  رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوفد المرافق له لجولة تفقدية بموقع المحطة النووية بالضبعة لتفقد الأعمال الجارية.


وخلال هذه الجولة تفقد الزائرون المدينة السكنية المتاخمة لموقع المحطة النووية بالضبعة والمخصصة للعاملين بالمشروع وكذا الميناء البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة والأعمال الإنشائية بالوحدة النووية الأولى بالمحطة.


كما تأتي الزيارة أيضاً ضمن متابعة  الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الجهاز المركزي لتحديث التعداد والإحصاءات السكنية بمدينة الضبعة والتي تُعد مَدخَلا هاما لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة حيث يتواجد فريق عمل على أعلى مستوى من الجهاز بالضبعة في الوقت الحالي.


وأثناء الزيارة، أشاد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بما تم تحقيقه على أرض الواقع بمشروع محطة الضبعة النووية واصفاً إياه بالإعجاز لا بالإنجاز،

 مثمناً الجهود المبذولة من قبل  الدكتور/ أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة الهيئة وكافة القيادات والعاملين بالهيئة في سبيل تنفيذ وتحقيق المشروع على الوجه الأكمل.


كما توجه رئيس الهيئة بالشكر لرئيس الجهاز ولكافة العاملين بالجهاز، مٌقدراً الأداء الراقي والمتميز من قبل الجهاز في إعداد كافة التقارير الإحصائية التي تخدم المشروع والتي ما تتسم دائماً بالدقة والجودة.

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