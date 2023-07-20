مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,3 مليار دولار والإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسى يوجّه بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي

صندوق أبوظبي السيادي يوقع اتفاقات بـ 11.5 مليار دولار مع تركيا

الملك محمد السادس يدعو نتنياهو إلى زيارة المغرب

روسيا تتوعد أي سفينة تبحر باتجاه الموانئ الأوكرانية

بسبب مذكرة الاعتقال.. بوتين يكتفي بمشاركة فيديو في قمة بريكس

القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى: تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية

واشنطن تعاقب 14 مصرفاً عراقيًا للتضييق على إيران



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بدأب لبناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن صندوق أبوظبي السيادي (القابضة إيه.دي.كيو) أعلن أنه وقع مذكرتي تفاهم لضخ ما يصل إلى نحو 8.5 مليار دولار في صورة سندات لتمويل جهود إعادة الإعمار عقب زلزال\ ضرب تركيا في فبراير، وثلاثة مليارات دولار تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات التركية.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الإمارات وتركيا وقعتا عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين الجانبين، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو50.7 مليار دولار أمريكي.

وذكرت "القبس" أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وجه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارة المملكة، مشيدا باعتراف تل أبيب بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وأثنى في رسالته إلى نتنياهو، على القرار الإسرائيلي، واصفا إياه بالصائب والمتبصر، قائلا إنه قوبل بترحيب واسع من الشعب المغربي وقواه الحية.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" البيان الختامي للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والذي أكد على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي.

كما أكد القادة على دفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري.

وشدد القادة على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وفقاً لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة (2023 – 2027).

وأفادت "الراي" بأن الولايات المتحدة منعت 14 مصرفًا عراقيًا من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات.

دوليًا، ذكرت "الراي" أن الولايات المتحدة أعلنت مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,3 مليار دولار تشمل منظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيّرة ومعدّات أخرى. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنّ هذه الرزمة من المساعدات تندرج ضمن الجهود الأمريكية لاستجابة "المتطلّبات الملحّة لأوكرانيا عبر بناء القدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الدفاع الروسية وجهت تحذيرًا للسفن التي تريد أن تبحر باتجاه الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، موضحة أنه سيجري اعتبارها متورطة في النزاع مع أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع "اعتبارًا من 20 يوليو، ستُعتبر جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة للشحنات العسكرية".

وقالت "الوطن" إن لمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة بريكس التي ستنعقد في جنوب إفريقيا، عبر الفيديو، وذلك بعد الجدل الواسع الذي حصل داخل جنوب إفريقيا وخارجها حول مذكرة الاعتقال الخاصة ببوتين لدى المحكمة الجنائية الدولية.