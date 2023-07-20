الصحف تبرز توجيهات الرئيس ببناء قاعدة صناعية متطورة وقرار العفو الرئاسي وإتمام أكبر اكتتاب بالبورصة

حازت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية متطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الخميس/ التي أبرزت أيضا توجيهات الرئيس للحكومة بمواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر، لاسيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم.



واهتمت الصحف كذلك بنشاط الحكومة، حيث تابعت وقائع اجتماع مجلس الوزراء أمس، وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء مؤقتا نتيجة للموجة الحارة الشديدة، وسلطت الضوء أيضا على مناقشة الاجتماع النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022 - 2023، التي أظهرت تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، وتحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه، وبنسبة 7ر1% من الناتج المحلي الإجمالي.



وتناقلت الصحف القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي أمس، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر، وذلك وفقا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، ورصدت الصحف ردود الفعل على قرار العفو، والتي جاءت جميعها مرحبة ومثمنة لهذا القرار الجمهوري.



كما أبرز صحف القاهرة، إتمام أكبر اكتتاب وزيادة رأس مال نقدي مدفوع بالكامل في تاريخ البورصة المصرية، وذلك بعد الانتهاء من مرحلتي الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة بلتون، بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، من خلال إصدار 5 مليارات سهم جديد.



وفي الشأن الرياضي، نقلت الصحف مظاهر احتفال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتسلمه درع الدوري لموسم 2022-2023، والذي توج به عن جدارة واستحقاق للمرة الــ43 في تاريخه، بعد أن ذهب لمنافسه التقليدي الزمالك في الموسمين الماضيين.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصري اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع استقبال الرئيس السيسي، أمس، وفدا يضم رئيسي شركتي (ووهوان للهندسة) الصينية و(باليسترا) الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وكبار المسئولين بالشركتين، بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء الدكتور إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت، حيث أكد الرئيس السيسي أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن.

ونقلت الصحف إشادة الرئيس -خلال اللقاء- بالتعاون الجاري مع الشركتين، في ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع الصين وإيطاليا، موجها بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي؛ لكونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وأبرزت كذلك تشديدات الرئيس السيسي، على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر، لاسيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم.



وفيما يتعلق بنشاط الحكومة، تابعت الصحف اجتماع مجلس الوزراء أمس، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء مؤقتا نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حاليا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة؛ وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به؛ مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، موضحا أنه مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، مشيراً إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد مدبولي أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة؛ التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي أكد - كذلك - استمرار جهود الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.. وقال: نعمل على تواجد القطاع الخاص في هذه الأنشطة؛ لجعله أكثر قدرة على القيادة في الفترة القادمة.

وأبرزت الصحيفة موافقة مجلس الوزراء، على منح الرخصة الذهبية لخمسة مشروعات استثمارية لتدوير المخلفات بالمنيا وتصميم وإنشاء المخازن الاستراتيجية بالفيوم، وتصنيع الأدوية واللقاحات والأمصال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتصنيع الأجهزة المنزلية بالمنوفية، وصناعة الضمادات الطبية بالإسماعيلية، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين مصر وكوريا الجنوبية، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد لـ 320 عربة لقطارات مترو الأنفاق من خلال إقامة مركز تصنيع عالمي بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

أما صحيفة (الأهرام) فسلطت الضوء على استعراض مجلس الوزراء - خلال اجتماعه أمس، بمدينة العلمين الجديدة - النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022 - 2023، حيث أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي جاءت مطمئنة، بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

ونقلت الصحيفة قول معيط: انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، حيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة، سواء في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.

ونشرت أن وزير المالية أوضح أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه، وبنسبة 1٫7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحًا في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.



سياسيًا، تناقلت الصحف القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر، وذلك وفقا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

ورصدت صحيفة (الجمهورية) ردود الأفعال على القرار الجمهوري، حيث ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية.. وقال مجلس أمناء الحوار - في بيان أمس - إنه إذ ينتهز هذه الفرصة، فإنه يتقدم إلى الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددًا ودائمًا على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

وأضافت الصحيفة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توجهت، بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لإصداره قرار العفو، مثمنة موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.

وأشارت إلى أن التنسيقية ذكرت أن القرار يعد رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.



اقتصاديًا، نقلت صحيفة (الشروق) عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي القول إن الصندوق ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء عقب إعلان انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا، واحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ 12 عربيا، وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته مؤسسة SWF Institute.

وأضافت الصحيفة أن السعيد قالت إن الصندوق الذي يعد الذراع الاستثمارية للدولة يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدة أن الصندوق يركز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي، مشيرة إلى أن حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي تصل إلى نحو 12 مليار دولار، مؤكدة أن الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله ولديه خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.



وتحت عنوان (كبرى شركات التعدين العالمية تبدأ ضخ استثمارات في السوق المصرية) نشرت صحيفة (المصري اليوم) أن رؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر أكدوا أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية.

وأبرزت الصحيفة تصريحاتهم - التي جاءت خلال الجلسة التي شهدها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأقيمت بعنوان إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر، وضمت رؤساء ومسؤولي سنتامين الأسترالية وباريك جولد الكندية وAKH gold الإنجليزية - حيث قالوا إن مصر وفرت مساحة وفرصا مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتذليل العقبات إزاء الاستثمار الجاد، لافتين إلى ما تم من إجراءات في هذا السياق وتضمن البنية التحتية الحديثة والمتطورة والتوسع في شبكات الطرق والمرافق فضلا عن التعديلات التي جرت في القوانين ونظم التراخيص لتشجيع الاستثمار وتيسير إجراءاته علاوة على وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق أهداف مشروعات التعدين.



هذا وركزت صحف القاهرة على إتمام أكبر اكتتاب وزيادة رأس مال نقدي مدفوع بالكامل في تاريخ البورصة المصرية، وذلك بعد الانتهاء من مرحلتي الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة بلتون، بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، من خلال إصدار 5 مليارات سهم جديد.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة «بلتون» ــ صاحبة الاكتتاب ــ إن الاكتتاب والإقبال عليه يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو، مشيرة إلى ثقة المستثمرين الجدد الذين شاركوا في الاكتتاب، ومن بينهم مؤسسات عالمية بارزة، في المناخ العام، موضحة أنه تم تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية بمقدار 5.49 مرة.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (الشروق) أن وزير النقل كامل الوزير قال - خلال استقباله السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج هيون - إن الوزارة لن تتعاقد مستقبلا على استيراد أي وحدات متحركة جديدة سواء في المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من المشروعات، مؤكدًا تنفيذ خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة ومنها هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.

وأضافت الصحيفة أن وزير النقل بحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في كافة مجالات النقل، وخاصة تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق والسفن التجارية، وتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.

ونقلت تأكيد سفير كوريا الجنوبية عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبالمهندسين المصريين وبما يتحقق من نهضة وإنجازات في مختلف المجالات في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة.



رياضيا، تابعت صحيفة (الأهرام) احتفال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتسلمه درع الدوري لموسم 2022-2023، والذي توج به عن جدارة واستحقاق للمرة الــ43 في تاريخه، بعد أن ذهب لمنافسه التقليدي الزمالك في الموسمين الماضيين.

وذكرت أن الفريق الأحمر تعادل مع ضيفه حرس الحدود1-1 باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة بينهما بالدوري من الجولة 33، ليرفع رصيده إلى 82 نقطة، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 25 نقطة وهبط رسمياً رفقة غزل المحلة وأسوان لدوري المحترفين الذي ستقام نسخته الأولى العام المقبل. وتتبقى للأهلي مواجهتان مؤجلتان مع بيراميدز الأحد المقبل، ثم المصري البورسعيدي الأربعاء المقبل.