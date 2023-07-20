عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول مغاربية وأوربية تسعى لضمان جودة التعليم عبر معايير مشتركة ترسم آفاقا للتعاون

صدى البلد

 أوصت ورشة أكاديمية لدول الحوار (5+5)، في ختام أعمالها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بضرورة تبادل التجارب بغية تحسين التقويم وفق نظم مشتركة.


وقال الدكتور محمد الامين ولد حلس المدير العام للسلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي إن المشاركين في الورشة طالبوا بتحديد مجموعة معايير مشتركة لضمان الجودة ورسم آفاق للتعاون في مجال ضمان الجودة، حسب مقاربات البحث والتعليم أثناء وبعد الأوبئة من خلال حصيلة التجارب المعتمدة في فضاء دول 5+ 5 المتوسطي، وتعزيز مستوى الشراكة بين هيئات ضمان جودة التعليم العالي في مجموعة دول حوار 5+5.


وأعرب مسؤول الجهاز الحكومي الموريتاني عن أمله في أن تسهم النقاشات المثمرة وتبادل الخبرات بخصوص ضمان جودة التعليم العالي في الدول الأعضاء في المجموعة، في تفعيل التوصيات الصادرة عن أعمال الورشة وتقريب خدمات أنظمة ضمان الجودة في دول (5+5) من خلال التعرف على التجارب في كل دولة والدروس المستخلصة من تجارب جائحة كوفيد، فيما يتعلق بتسيير ضمان الجودة، كما تهدف إلى الوصول إلى مرجعيات موحدة لتقييم مؤسسات التعليم في هذه الدول.


وأكدت وزارة التعليم العالي الموريتانية - في بيان - أن هذه الورشة ستساعد في إرساء تقاليد مشتركة تسهم في التقريب بين النظم المتبعة في مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في دول 5+5.
وتشمل مجموعة (5+5) خمسة بلدان مغاربية وهي الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب، إلى جانب خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

بيان عاجل من السويد بعد اقتحام سفارتها في العراق

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

ترشيحاتنا

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على القرم

تحذير صادم من صندوق النقد بشأن ارتفاع الدولار عالميا

تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 20-7-2023

بـ 3500 جنيه فقط .. اشتر أفضل موبايل OPPO للفئة المتوسطة

50 ألف جنيه غرامة نقل أدوات محظور تداولها بقانون المرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

فيديو

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ