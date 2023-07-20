دول مغاربية وأوربية تسعى لضمان جودة التعليم عبر معايير مشتركة ترسم آفاقا للتعاون

أوصت ورشة أكاديمية لدول الحوار (5+5)، في ختام أعمالها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بضرورة تبادل التجارب بغية تحسين التقويم وفق نظم مشتركة.



وقال الدكتور محمد الامين ولد حلس المدير العام للسلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي إن المشاركين في الورشة طالبوا بتحديد مجموعة معايير مشتركة لضمان الجودة ورسم آفاق للتعاون في مجال ضمان الجودة، حسب مقاربات البحث والتعليم أثناء وبعد الأوبئة من خلال حصيلة التجارب المعتمدة في فضاء دول 5+ 5 المتوسطي، وتعزيز مستوى الشراكة بين هيئات ضمان جودة التعليم العالي في مجموعة دول حوار 5+5.



وأعرب مسؤول الجهاز الحكومي الموريتاني عن أمله في أن تسهم النقاشات المثمرة وتبادل الخبرات بخصوص ضمان جودة التعليم العالي في الدول الأعضاء في المجموعة، في تفعيل التوصيات الصادرة عن أعمال الورشة وتقريب خدمات أنظمة ضمان الجودة في دول (5+5) من خلال التعرف على التجارب في كل دولة والدروس المستخلصة من تجارب جائحة كوفيد، فيما يتعلق بتسيير ضمان الجودة، كما تهدف إلى الوصول إلى مرجعيات موحدة لتقييم مؤسسات التعليم في هذه الدول.



وأكدت وزارة التعليم العالي الموريتانية - في بيان - أن هذه الورشة ستساعد في إرساء تقاليد مشتركة تسهم في التقريب بين النظم المتبعة في مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في دول 5+5.

وتشمل مجموعة (5+5) خمسة بلدان مغاربية وهي الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب، إلى جانب خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا.