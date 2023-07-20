تزامنا مع الأوكازيون الصيفي.. افتتاح متجر لعرض 35 علامة تجارية للمشروعات الصغيرة

أعلنت وزارة التموين عن ضرورة التقدم للشركات الراغبة للمشاركة فى الأوكازيون الصيفى بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول في موسم التصفية بشرط أن يكون للمحل سجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما يلتزم بالإعلان عن سعر السلعة قبل الخصم وبعده خلال فترة المشاركة في الأوكازيون.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من انطلاق الأوكازيون الصيفي هو تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد ‏على السلع.

وعلى صعيد متصل قامت احدى الشركات المالكة لمراكز التسوق والمجتمعات المحلية والرائدة في مجال تجارة التجزئة والترفيه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بفتح المتجر الصيفي "لوكال" خلال الفترة من 12 يوليو لـ 12 سبتمبر 2023 لدعم وتمكين أكثر من 35 علامة تجارية محلية من خلال توفير مركزاً يساهم في نمو علاماتهم التجارية.

وتهدف تخفيف التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال الشباب بتوفير مساحات للعرض وفرص وهو ما يسمح بهم بالتواصل مع الجمهور المستهدف. يعزز المتجر الصيفي رؤية إلى أهمية تمكين الشركات التجارية المحلية ورواد الأعمال وهو ما يؤدي إلى النمو إلى جانب تحفيز الإنفاق المحلي والمساهمة في النمو الاقتصادي الإقليمي.

ومن ناحية أخرى الاتجاه للتوسع في دعم للمجتمع المحلي حيث يوفر مساحة عرض في المتجر الصيفي لمدة شهرين لاستقبال التبرعات النقدية والملابس للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأقل حظاً في جميع أنحاء مصر.