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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع رفع الأعلام الفلسطينية في الجامعات

الكنيست
الكنيست

صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون تدعمه الحكومة الإسرائيلية يهدف إلى حظر رفع الأعلام الفلسطينية في حرم الجامعات الإسرائيلية، بتأييد 52 نائبا مقابل 30 نائبا، أقر مشروع القانون المرحلة الأولى من القراءة، ولا يزال يتعين على المشروع القراءتين الثاني والثالثة لتصبح قانونًا.

في البداية تم تعليق مشروع القانون من قبل فريق عمل حكومي بسبب انتقادات من الجامعات وجماعات الدفاع.

بالإضافة إلى معارضة المدعي العام، تم تقديم مشروع القانون من قبل النائب ليمور سون هاري ملك من حزب عوتصما هيهوديت (القوة اليهودية).

ويحظر مشروع القانون، بالإضافة إلى الأعلام الفلسطينية؛ التلويح بالأعلام المرتبطة بـ"المنظمات الإرهابية" في الحرم الجامعي، وكذلك الإعراب عن دعم الإرهاب أو الكفاح المسلح ضد إسرائيل من قبل أعدائه.


ووفقًا لبنود القانون، سيتم إيقاف الطلاب الذين يتم ضبطهم وهم ينتهكون الحظر لمدة 30 يومًا للمخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة، “سيتم منعهم من متابعة الدراسة لمدة خمس سنوات في إسرائيل، كما سيتعين على مؤسسات التعليم العالي طرد الطلاب المنتسبين إلى المنظمات الإرهابية أو المدانين بأعمال إرهابية”.

وسيتم منع هؤلاء الطلاب من إصدار شهادات في إسرائيل أو الحصول على شهادات أجنبية معترف بها لمدة 10 سنوات.

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