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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل تتابع تنفيذ إجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع الخاص

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أصدرت وزارة العمل توجيهات لمديري مديريات العمل ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

 

وكانت وزارة العمل قد أصدرت منشورا لمديريات العمل بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر أن  يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بمناسبة رأس

السنة الهجرية 1445.

وقالت الوزارة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.  

وأشارت إلى أن ذلك  يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552  لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون أجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20  يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية،  إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة  رأس السنة الهجرية".

وأوضحت الوزارة،  أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وهنأ حسن شحاتة وزير العمل بهذه المناسبة، شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة رأس السنة الهجرية ، داعيا الله أن يجعله خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا ، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات .

 

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IMG_2442

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