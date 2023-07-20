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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

59 مصريا.. التمثيل العمالي بالسعودية: كشوف بأسماء الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية المصرية بالعاصمة  الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ورود كشوف جديدة خلال الأسبوع الحالي، بأسماء  59 مواطناً مصريا من الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي من إدارة الوافدين "خروج نظامى بعد موافقة مكتب العمل"، و"خروج نهائي بلاغ تغيب"  بعد موافقة مكتب العمل، فضلا عمن عليهم ملاحظات.

 ونشر مكتب التمثيل العمالي على موقع السفارة المصرية بالرياض 3  كشوف  الأول:  بأسماء 28 تأشيرة خروج نهائي "بلاغ تغيب"، والثاني بأسماء الـ23 الحاصلين على تأشيرة "خروج نظامي"، والثالث بأسماء 8 مواطنين مصريين عليهم  ملاحظات من إدارة الوافدين.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنه يمكن طباعة تأشيرة الخروج النهائي "بلاغ التغيب" من على منصة أبشر أو منصة مقيم والمغادرة خلال المدة المحددة، وفي حالة عدم القدرة على طباعة التأشيرة برجاء الحضور إلى مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بالرياض للحصول على صورة منها.

وقال الملحق العمالي إنه بالنسبة للحاصلين على موافقة مكتب العمل للخروج النهائي، برجاء الحضور إلى المكتب القانوني بالقنصلية العامة بالرياض للتوقيع على باقي الأوراق واستيفاء أوراق الخروج النهائي، ويتوجب إحضار أصل الإقامة وصورة منها، وصورة من جواز السفر ساري المفعول، أو صورة الوثيقة مع كتابة الرقم الصادر والتاريخ، ورقم المسلسل، ورقم الجوال المستخدم على صورة الإقامة.

وأضاف الملحق العمالي، أنه بالنسبة للمواطنين الصادر بشأنهم ملاحظات من مكتب عمل الرياض   للمتقدمين بطلبات الخروج النظامي ،   برجاء الحضور مرة أخرى إلى الشئون القانونية بعد استيفاء الملاحظات، أو التوجه مباشرة إلى الجهة المشار إليها فى خانة الملاحظات أمام اسم العامل.

وشدد رئيس مكتب التمثيل العمالي على أنه علي أبناء الجالية المصرية الالتزام بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.

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عليهم ملاحظات
عليهم ملاحظات

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