الافتاء: الشريعة الإسلامية حثت على الأنشطة البدنية والألعاب الرياضية للأطفال

قالت دار الافتاء المصرية، ان الشريعة الإسلامية حثت على تأديب الأطفال وتعليمهم الرياضات النافعة والأنشطة المهمَّة التي تظهر ميولهم الفكرية وتكشف عن مكنوناتهم العاطفية والاجتماعية، ممَّا يؤسِّس للنشاط البدني عند الطفل، فيستطيع أن يقوم بدورٍ إيجابي في خدمة دينه ومجتمعه؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ..." الحديث. (رواه البيهقي في "شعب الإيمان").

هل علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل هو حديث صحيح ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: نعم هو حديث صحيح ومن قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عمر ما قال هذا من أفكاره وإنما تعلما من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا النص عن سيدنا عمر رضى الله عنه ليس من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.