ستنتهي قريبًا.. الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة لتدريب 30 ألف جندي أوكراني

أفادت وكالة الأنباء الألمانية "دى بى أى"، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 25 ألف جندى أوكرانى أكملوا بالفعل أو يخضعون حاليا للتدريب فى دول الاتحاد الأوروبى.

وبحسب الوكالة، فإن خطط التدريب الحالية تنص على تدريب 30 ألف جندي أوكراني على أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إدارة الشؤون السياسية إلى أن هذا الهدف سيتم تحقيقه قريبًا، حيث أنهى 25 ألف جندي بالفعل برنامج التدريب أو يخضعون له حاليًا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن منسق السياسة الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قوله في وثيقة تتضمن مقترحات أعدت لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 يوليو: "يجب تحديد أهداف تدريب كمية ونوعية جديدة للجنود الأوكران في المستقبل القريب".