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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام باتحاد الكرة بسبب المدير الفني للجبلاية.. قرار من علام وحازم ينفي وفيفا ترفض

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

نشبت أزمة خلال الساعات الأخيرة بين جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام، عضو مجلس الإدارة، حول تعيين المدير الفني للجبلاية.

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اتحاد الكرة يصدر قرارا بشأن المدير الفني للجبلاية

جاء ذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تكليف جمال محمد على، مدير إدارة المدربين، بمنصب القائم بأعمال المدير الفني للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، الاتحاد الدولي لكرة القدم  فيفا بقرار تعيين جمال محمد على في منصب القائم بأعمال المدير الفني للاتحاد.

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حازم إمام ينفي صدور قرار من اتحاد الكرة

فيما نفى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في برنامجه الإذاعي تكليف الدكتور جمال محمد على بشغل منصب المدير الفني للجبلاية جملة وتفصيلا.

وأكد حازم إمام، في تصريحاته، أن اتحاد الكرة لم يتخذ قرارا بتكليف جمال محمد علي بهذا المنصب، مشيرا إلى عدم مناقشة هذا الأمر في اجتماع المجلس مساء الاثنين الماضي.

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فيفا يرفض تكليف اتحاد الكرة

على صعيد متصل، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اعتماد التكليف الصادر من جانب اتحاد الكرة تكليف الدكتور جمال محمد على بشغل منصب المدير الفني للجبلاية.

واستند الفيفا فى رفض قرار اتحاد الكرة تكليف الدكتور جمال محمد علي بشغل منصب المدير الفني للجبلاية، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتمد تعيين المدير الفني للجبلاية فقط، ولا يعترف بالتكليف المؤقت لكونه يقوم بسداد راتب المدير الفني للجبلاية من خزينته.

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