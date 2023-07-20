جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة على المنشآت الصناعية ببلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى هذا الإطار قامت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبالإشتراك مع إدارة التموين بمركز بلبيس بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية بمركز بلبيس ،وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة ، وأسفرت الحملة على ضبط خمس منشآت وتم تحرير جنح لهذه المنشآت .

من جانبه أشار الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية إلى أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في عدم وجود سجل مخالفات خطرة وعدم وجود سجل بيئي وعدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية وعدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة وعدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة -انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر حيال المنشآت المخالفة وجاءت علي النحو التالي تحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج المخصبات الزراعية رقم (12218) جنح بلبيس لسنة 2023 كما تم تحرير محضر جنحة لمصنع إنتاج خامات البلاستيك رقم (12219) جنح بلبيس لسنة 2023 وتحرير محضر جنحة لمصنع انتاج غراء الأخشاب رقم (12220)جنح بلبيس لسنة 2023.