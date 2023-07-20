وزير التموين: مصر توقع اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة 400 مليون دولار مع صندوق أبوظبي

كشف الدكتور علي المصيلحي أن «مصر ستوقع على اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة للأعمال الزراعية ومقرها أبوظبي» وسيكون التوقيع خلال الفترة المقبلة وحجم الاتفاقية 400 مليون دولار وتقدم لمصر في هئية شرائح وسيتم التوقيع مع وزارة التعاون الدولي واشار الي ان مصر تستورد 5.5 مليون طن قمح .

وأشار المصيلحي الي أن مصر لديها 23 منشأ معتمد لدي الهيئة العامة للسلع التموينية، يتم من خلالها استيراد الاقماح.

يذكر أن الدول المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية لإستيراد الأقماح هي روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان، البرازيل، مولدوفا، ليتوانيا، المملكة المتحدة، أوروجواي، والهند.

وأكد المصيلحي أنه في حالة وجود دول جديدة لديها الإمكانية على توريد الاقماح لمصر سيتم دراسة عروضها، مشيراً إلي انه لا يوجد في الوقت الحالي دراسة ضم مناشئ جديدة لقائمة الدول الموردة لمصر.

ونوه وزير التموين باستمرار الاستيراد من السوق الأوكرانية، لافتًا إلى أن جزءًا من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا.

ولفت إلى أنه عقد اجتماعًا مع سفير الهند بالقاهرة لبحث التبادل التجاري على أعلى مستوى، خاصة في مجال الحبوب والسكر.

وذكر "المصيلحي" أن مجلس الوزراء وافق لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في هيئة السلع التموينية، على عقد اتفاقيات مباشرة.