برلمانية: قرار الرئيس بالعفو يؤكد حرصه على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ثمنت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر ، مؤكدة أن ذلك يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.



وأشارت "جابر" في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار جاء في توقيت مناسب ، حيث الحوار الوطني الذي يضم كل القوي السياسية وكافة الشخصيات العامة ليؤكد حرص القيادة السياسية علي الإستجابة لمطلب مجلس امناء الحوار الوطني والقوي السياسية لخلق مناخ سياسي يتسع للجميع .





وأكدت " جابر" في تصريحات صحفية لها اليوم أن قرارات جاءت لتؤكد حرص القيادة علي إنجاح الحوار الوطني والعمل علي تحقيق مخرجاته بما يتماشي مع سياسة الجمهورية الجديدة نطلاق مشيرة إن قرارات الرئيس السيسي المستمرة بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب الصادر ضدهم أحكاما نهائية تؤكد حرصه على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان قد استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلطاته الدستورية وأصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.