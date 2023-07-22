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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البطيخ الصيفي فاكهة مفضلة للأهالي في مدن وقرى سيناء

البطيخ الصيفي في
البطيخ الصيفي في مناطق سيناء

   تعتبر فاكهة البطيخ  الصيفي من أكثر أنواع الفاكهة التي يفضلها  الأهالي "الكبار والصغار" في فصل الصيف،  بمختلف مدن وقرى محافظة شمال سيناء،  إذ تحتوي على كمية كبيرة من الماء ، وتمنح الجسم الانتعاش والترطيب، وبالإضافة إلى كل ذلك يعد من أفضل مصادر الفوائد الصحية والعلاجية للبشرة والجسم.

 

والبطيخ الصيفي عليه إقبالً كبيرً من المواطنين، إذ يُروى بمياه المطر، ويستمر في الأرض حتى بداية الصيف، وطعمه لذيذًا ولا يُرش بالمبيدات الحشرية أو إضافة أي أنواع من الأدوية إليه أثناء عملية النضوج والزراعة.

 

بدون  أي سماد كيماوي

 

وقال الشيخ محمد غانم   ان البطيخ الصيفي بزرع في المناطق  الرملية، علي مياه الامطار بدون  أي سماد كيماوي ،فهي ثمار صحية خالية من أيّ شوائب، وجودتها عالية وآمنة للمستهلكين.

كما  يمتاز بحلاوة طعمه وتعدد ألوانه، فمنه  اللون الأحمر والبرتقالي و الأصفر.. بدون تدخل علمي  في عملية الزراعة .خاصة بعد أن توصل العلم إلى إنتاج بطيخ اصفر خالي من البذور .
 
 
وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، أن عملية  زراعة البطيخ  تتم على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ‏ ولضمان توفره خلال فصل الصيف ‏من البداية حتى النهاية.‏. حيث تكون الزراعة طبيعية، وغير مضاف لها أي كيماويات أو مبيدات حشرية، لعدم حاجة المنتج إلى الرش.

 

وأضاف أنه كلما ارتفعت الحرارة تزداد كمية الإنتاج، وأهم مناطق زراعته شرق العريش والشيخ زويد ورفح ووديان وسط سيناء .


كما أن كميات الأمطار الوفيرة التي سقطت في موسم الشتاء ، ساهمت في زيادة جودة البطيخ وتحلية التربة الأمر الذي انعكس بالإيجاب على نوعية المحصول.

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حملة تموينية لمتابعة جودة السلع المعروضة في الأسواق بمدن شمال سيناء

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