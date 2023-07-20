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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف أعمال تحويل شقة من سكني إلى تجاري خلال حملة مفاجئة بالمنيا

إيقاف تحويل شقه إلى
إيقاف تحويل شقه إلى محل تجارى

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنظيم حملات المتابعة الميدانية بنطاق مراكز المحافظة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه قال هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة حيث أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى تجاري بشارع ٦ أكتوبر وتم إزالة الأبواب والبروز الحديدي والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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