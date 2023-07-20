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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شرطة الأخلاق الإيرانية تجبر سيدة على غسل الموتى عقابا لها

شرطة الاخلاق الإيرانية
شرطة الاخلاق الإيرانية تجبر سيدة على غسل الموتى عقاباً لها

أجبرت شرطة الاخلاق الإيرانية سيدة على تغسيل الموتى كعقاب لها  لم خالفتها للقوانين ، بسبب مظهرها الخارجي .

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، قامت إيران مؤخرًا بطرح أدوات إنفاذ الدين كتحذير لأولئك "الذين لا يأبهون بقواعد اللباس" بعد عام من التواجد في الشوارع.

وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها التايمز ، تم القبض على امرأة بعد أن انزلق حجابها أثناء قيادتها للسيارة وأُجبرت على غسل الموتى لمدة شهر.

  شرطة الاخلاق الإيرانية تجبر سيدة على غسل الموتى عقاباً لها

يُعتقد أن أول اعتقال لها كان يستخدم "الكاميرات الذكية" التي تساعد السلطات على مراقبة عامة السكان وتعقب النساء اللواتي ينتهكن القانون.

وفي إعلان عن عودة الدوريات ، قال اللواء سعيد منتظر المهدي ، الناطق باسم الشرطة: "اعتبارًا من اليوم ، لن يكون أمام الشرطة خيار آخر سوى التعامل بشكل قانوني مع من لا يعبأون بقواعد زيهم ويصرون على انتهاكها". ... وفي حال امتناعهم عن الاستماع إلى الشرطة ، يتم إحالتهم إلى القضاء ”.

منذ عام مضى ، في أغسطس، توفيت مهسا أميني ، 22 عامًا ، في الحجز حيث تم اقتيادها لأنها تقاعست عن ارتداء الحجاب "بشكل صحيح".


وأثارت وفاة الطالب احتجاجات حاشدة في العاصمة طهران وخارجها ، مع صد من حكومة جمهورية إيران الإسلامية مما أدى إلى فقدان المزيد من الأشخاص لحياتهم.
 

شرطة الأخلاق الإيرانية تغسيل الموتى الموتى المحكمة ايران

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