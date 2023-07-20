إزالة 19 تعد على مساحة 28 ألف متر بدراو وأسوان ونصر النوبة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بمواصلة تكثيف الجهود للحملات المكبرة التى تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد على ضرورة القيام بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 10 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 16 ألف و 220 م2 وذلك بقرى بنبان والمنصورية والشطب ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 8 حالات تعدى على أراضى الدولة بمساحة 12 ألف و 170 م2 بنطاق حى جنوب خلف المسلة بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإزالة حالة للشروع في التعدى بقرية المضيق التابع لمجلس قروى قورته بدائرة المركز على مساحة 170 م2 ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى .

وضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية لمتابعة معدلات ونسب الإنجاز للمشروعات الجارية على مستوى مركز ومدينة إدفو.

جهود

وتشهد تنفيذ أكبر عملية جراحية له منذ سبعينيات القرن الماضى ، والتى تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، وإدخال الغاز الطبيعى ، والتطوير والتجميل ، والرصف ورفع كفاءة الأرصفة والدهانات والإنارة والتشجير بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.

وإستهل اللواء أشرف عطية جولته التى رافقه خلالها العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بالإضافة إلى مسئولى القيادات التنفيذية بتفقد مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو ، وأيضاً المسار السياحى بدءاً من وسط المدينة ، وحتى معبد إدفو ، فضلاً عن تفقد أعمال التطوير والتجميل بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية والداخلية.