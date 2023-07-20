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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع تنفيذ 11 مشروعا بقرية أبوهور بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة ، مشدداً على الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل ، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وفى هذا الإطار أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم مواصلة الجولات الميدانية لتفقد عدد 11 من المشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتي يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 4862 نسمة .

 

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وأشار إلى أنه تم تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب السيالة والمحرقة بنسبة 100% ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 98 % ، وإنشاء المجمع الزراعى بنسبة 80 % ، بجانب مشروع إحلال وتجديد مدرسة السياله والمحرقه الإبتدائية بنسبة 80 % أيضاً ، فضلاً عن مشروعات توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسبة 55 % .

وتابع المهندس ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة الميدانية تم رصد وحصر كافة الملاحظات والمشكلات لعرضها على المحافظ لإعطاء التعليمات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها وحلها بالشكل المطلوب ، موضحاً بأنه تم التشديد بعدم التهاون وإستبعاد وإستبدال المقاولين المقصريين لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة .

هذا ويواصل مهرجان مانجو أسوان 2023 فعالياته المتنوعة وسطإقبال كبير من المواطنين والأفواج السياحية داخل حديقة الشيراتون ، والتى تستمرإلى مساء اليوم 20 يوليو الجارى . 

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المهرجان شهدتوافد أكثر من 10 ألاف زائر ، فى ظل عرض العديد من أصناف المانجو لأجود الأنواع بتخفيضات وصلت إلى 50 % لـ 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو ، وتجاوز حجم المبيعات الـ 2000 طن . 

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وأشار أشرف عطية إلى أن حجم الإنتاج السنوى للمانجو يصل لنحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها فى مناطق الإنتاج الرئيسية بالرمادى وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان . 

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه كان من ثمارالدعاية للمهرجان قيام إحدى الشركات العالمية بالتعاقد مع التجار لتوريد ٤٠٠ طنمانجو كمرحلة أولى ، فضلاً عن قيام العديد من المستثمرين بالتواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها للدول المختلفة ،ولاسيما بأنه يتم إنتاج أصناف السكرى والعويسى والزبدة والجلوك والتيمور وخدالجميل والصديقة والياسمينا والكيت والهايدى والهندى . 

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