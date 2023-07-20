تجنب استغلال البائعين.. طريقة مبتكرة لتقشير التين الشوكي بسهولة

تقشير التين الشوكي، أكبر مشكلة تواجهنا عن تناول هذه الفاكهة الصيفية، ولذلك يشتريه الكثير من البائع مقشر من الأشواك الصغيرة التي تشبه الشعر.

ولذلك يمكن أن نواجه الغلاء بشراء التين الشوكي وتقشيره في المنزل بقفازات جلدية ثقيلة وفركها بقوة لضمان تجنب الأشواك الصغيرة المؤلمة.

في كلتا الحالتين، تعامل مع التين الشوكي بعناية أو بالقفازات فقط في حالة تقشيره في المنزل.

طريقة تقشير التين الشوكي

يوصي بارتداء قفازات العمل عند التعامل مع التين الشوكي غير المقشر، لحماية يديك من أي أشواك.

الطريقة:

قطع كلا الطرفين:

استخدم سكينًا حادًا لقطع طرفي التين .



اصنع شريحة عمودية طويلة أسفل الكمثرى الشائك بأكملها.



ابدأ في تقشير الجلد السميك الملتف حول لحم التين الشوكي.