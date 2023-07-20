لجنة من هيئة المساحة تزور مدينة العريش الإثنين القادم

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن لجنة من هيئة المساحة ستقوم بعمل زيارة لمدينة العريش، يوم الإثنين القادم، بتقدير قيمة المبانى بمنطقة توسعات ميناء العريش البحري، وتنتهى يوم الخميس ..حيث تصدر اللجنة تقريرا استرشاديا سيتم العمل به.





٦٠ ألف جنيه



وأضاف، أنه تم عمل تقسيم فى المتخللات بحي الريسة وبدأ المواطنون بالفعل البناء، حيث وفرنا على المواطن مصاريف الرخصة الجديدة التى قد تصل إلى ٦٠ ألف جنيه.







وأكد اللواء شوشة، أنه تم إرسال المبالغ الخاصة ببدل السكن الخاص بالمواطنين في منطقة توسعات ميناء العريش البحري للبنك، وتقدر بنحو بنحو ١٤ مليون جنيه ليقوم المواطنون بالصرف مباشرة وبالبطاقة الشخصية.





مشيرا إلى أن بدل السكن الذى تم إقراره لسكان حى الميناء للغرفة قيمته ٤٠ ألف جنيه وحساب المطبخ والحمام غرفة.



